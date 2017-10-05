Донбасс ожидает новую фазу войны после принятия закона о реинтеграции

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Донецк, 5 октября. Принятие украинского закона о реинтеграции Донбасса приведет к началу новой активной фазы войны. Такое мнение высказали представители руководства Донецкой и Луганской народных республик, комментируя инициативу Киева.

По словам представителя ЛНР в Контактной группе Владислава Дейнего, законопроект фактически ставит крест на минских договоренностях.