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Донбасс ожидает новую фазу войны после принятия закона о реинтеграции
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    Донбасс ожидает новую фазу войны после принятия закона о реинтеграции

    14:39  5 Октября 2017
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    Донбасс ожидает новую фазу войны после принятия закона о реинтеграции

    Донецк, 5 октября. Принятие украинского закона о реинтеграции Донбасса приведет к началу новой активной фазы войны. Такое мнение высказали представители руководства Донецкой и Луганской народных республик, комментируя инициативу Киева.

    По словам представителя ЛНР в Контактной группе Владислава Дейнего, законопроект фактически ставит крест на минских договоренностях.

    «Украина накапливает силы и пытается усугубить ситуацию. Наиболее вероятно, это приведет к обострению на линии разграничения. Получит ли Украина летальное вооружение от США и поддержку от остального Запада — серьезный вопрос», — пояснил он газете «Известия».

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #днр #киев #донбасс #лнр #реинтеграция
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