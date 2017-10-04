Король Саудовской Аравии прибыл в Россию для переговоров с Путиным

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Москва, 4 октября. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду прибыл в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча лидеров стран состоится 5 октября.

Отметим, что это первый визит короля в Россию. В среду самолет монарха приземлился в правительственном аэропорту «Внуково-2», где его встретил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и Африке, и посол Саудовской Аравии Абдуррахман ар-Расси.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудят вопросы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, планируется подписание ряда соглашений в области энергетики и инфраструктурного строительства.