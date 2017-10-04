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Политика
Король Саудовской Аравии прибыл в Россию для переговоров с Путиным
Политика
Король Саудовской Аравии прибыл в Россию для переговоров с Путиным
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    Король Саудовской Аравии прибыл в Россию для переговоров с Путиным

    19:41  4 Октября 2017
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    Король Саудовской Аравии прибыл в Россию для переговоров с Путиным

    Москва, 4 октября. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду прибыл в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча лидеров стран состоится 5 октября.

    Отметим, что это первый визит короля в Россию. В среду самолет монарха приземлился в правительственном аэропорту «Внуково-2», где его встретил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и Африке, и посол Саудовской Аравии Абдуррахман ар-Расси.

    Король Саудовской Аравии прибыл в Россию для переговоров с Путиным

    Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудят вопросы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, планируется подписание ряда соглашений в области энергетики и инфраструктурного строительства.

    «Лидеры рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово- экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #россия #саудовская аравия #визит #сальман бен абдель азиз аль сауд #король
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