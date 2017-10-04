В Раде описали украинский сценарий: в Донбассе через год могут появиться миротворцы ООН

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Киев, 4 октября. Киев рассчитывает на ввод миротворческого контингента ООН в Донбасс, несмотря на позицию Москвы и республик Донбасса, которые согласны на миротворческую миссию ООН для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.

По его словам, миротворческая миссия ООН может появиться в Донбассе в лучшем случае через год. При этом депутат отметил, что около шести месяцев уйдет на то, чтобы разработать резолюцию о мандате миротворческой миссии ООН, после чего потребуется еще шесть месяцев, чтобы сформировать состав миссии.

«Если все пойдет хорошо, и по нашему сценарию, я думаю, что это произойдет как минимум через 12 месяцев. Это я считаю регламентные вещи. Я не считаю какие-то переговорные процессы или желание отдельных стран это поддерживать, или право вето Российской Федерации», — сказал Винник.

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин поручил МИД РФ внести в Совбез ООН резолюцию о вводе миротворческих сил на линию разграничения в Донбассе, с целью обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ.

президент Украины Петр Порошенко заявил, что для введения миротворцев ООН в Донбасс необходимо согласие России. Порошенко напомнил, что Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, а для принятия решения необходимо согласие всех членов Совбеза.