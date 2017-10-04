В Раде предложили окружить Крым «токсичной атмосферой» и блокировать суда в портах Турции

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Киев, 4 октября. Украина недовольна тем фактом, что между Крымским полуостровом и Турцией установлено морское сообщение. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Украины от партии «Народный фронт» Андрей Тетерук.

По словам политика, из Крыма якобы ежедневно вывозят «контрабандные» грузы. Так, в Турцию должно прибыть судно, которое перевозит шесть тысяч тонн пшеницы. Как считает Тетерук, Киев должен приложить усилия для наказания капитанов судов за подобные операции.

Кроме того, депутат предлагает информировать о факте существования морского сообщения между Крымом и Турцией третьи страны, чтобы «ни в коем случае не допускать обслуживания таких судов в любых портах цивилизованных стран». Таким образом, считает он, вокруг Крыма будет создана «токсичная атмосфера», которая позволит заблокировать морское сообщение с полуостровом.

«Волонтеры центра «Миротворец» видят, как контрабанда происходит и информируют, но действенной реакции (властей Украины — прим. ФАН), — чтобы мы остановили, устроили блокирование таких судов в портах Турции, — нет вообще», — отметил Тетерук в своем выступлении на заседании украинского парламента.

Напомним, ранее министр экономического развития Крыма Андрей Мельников указал на то, что Киев мог бы извлечь для себя выгоду от восстановления экономических связей с полуостровом.