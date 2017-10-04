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Политика
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Политика
Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины
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    Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

    19:37  4 Октября 2017
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    Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

    Москва, 4 октября. Внесенный в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям и «отдаляет Донбасс от Украины». Об этом заявил полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

    По его словам, документ блокирует минский процесс.

    «Украиной не принято решение о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей на постоянной основе. Особый статус Донбасса — неотъемлемое условие политического урегулирования на Украине», — сказал Грызлов.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, согласно которому территории ДНР и ЛНР предлагается признать оккупированными и ввести туда силы ВСУ, сообщает Ura.ru.

    Кроме того, в Раду был внесен еще один законопроект, который продлевает на год действие закона об особом статусе Донбасса, несмотря на то, что минскими договоренностями оговаривается его бессрочное действие.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #донбасс #украина #грызлов #реинтеграция
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