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Общество
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Украина
Генпрокуратура Украины «объявила в розыск» двух заместителей Шойгу
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    Генпрокуратура Украины «объявила в розыск» двух заместителей Шойгу

    20:43  4 Октября 2017
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    Генпрокуратура Украины объявила в розыск двух замов Шойгу

    Киев, 4 октября. Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск двух заместителей министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Об этом в среду сообщили представители украинского ведомства.

    Речь идет о Николае Панкове и Дмитрии Булгакове. Обвинительные акты были направлены в суд 4 октября.

    Киев считает, что Панков и Булгаков в 2014 году якобы склоняли украинских военнослужащих к «совершению государственной измены».

    «Каждый из них объявлен в розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — указано в заявлении. 

    Напомним, ранее стало известно о том, что российские пограничники задержали на территории Крымского полуострова гражданина Украины, который находился в федеральном розыске.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина
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