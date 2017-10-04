Генпрокуратура Украины «объявила в розыск» двух заместителей Шойгу

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Киев, 4 октября. Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск двух заместителей министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Об этом в среду сообщили представители украинского ведомства.

Речь идет о Николае Панкове и Дмитрии Булгакове. Обвинительные акты были направлены в суд 4 октября.

Киев считает, что Панков и Булгаков в 2014 году якобы склоняли украинских военнослужащих к «совершению государственной измены».

«Каждый из них объявлен в розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские пограничники задержали на территории Крымского полуострова гражданина Украины, который находился в федеральном розыске.