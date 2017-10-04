Москва поддержала предложение ЛНР открыть пункт пропуска «Золотое» в Донбассе

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Минск, 4 октября. Россия поддержала предложение делегации Луганской народной республики открыть контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» в Донбассе во время переговоров Контактной группы в Минске. Об этом в среду заявил полномочный представитель РФ на переговорах Борис Грызлов.

«Это важное решение, которое позитивно отразится на жизни людей по обе стороны линии соприкосновения. Надеюсь, что Киев примет необходимое участие в ее реализации», — отметил он.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, который позволяет возобновить военную операцию в регионе вопреки минским договоренностям.