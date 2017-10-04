Российского журналиста задержали в Киеве и отправили на допрос в СБУ

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Москва, 4 октября. Сотрудника российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева задержали в Киеве, сообщили представители телеканала.

Корреспондент телепрограммы «Центральное телевидение» задержан на Украине. На данный момент он находится в одном из отделений полиции Киева.

«В Киеве он выполнял редакционное задание, — пояснили представители пресс-службы телеканала. — Сейчас связи с Вячеславом нет. Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины».

Ранее журналистка Первого канала Анна Курбатова была выдворена из Украины службой безопасности страны. По мнению украинских правоохранителей, Курбатова «позорила Украину».