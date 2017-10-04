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Общество
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Украина
Российского журналиста задержали в Киеве и отправили на допрос в СБУ
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    Российского журналиста задержали в Киеве и отправили на допрос в СБУ

    20:44  4 Октября 2017
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    Российского журналиста задержали в Киеве и отправили на допрос в СБУ

    Москва, 4 октября. Сотрудника российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева задержали в Киеве, сообщили представители телеканала.

    Корреспондент телепрограммы «Центральное телевидение» задержан на Украине. На данный момент он находится в одном из отделений полиции Киева.

    «В Киеве он выполнял редакционное задание, — пояснили представители пресс-службы телеканала. — Сейчас связи с Вячеславом нет. Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины».

    Российского журналиста задержали в Киеве и отправили на допрос в СБУ

    Ранее журналистка Первого канала Анна Курбатова была выдворена из Украины службой безопасности страны. По мнению украинских правоохранителей, Курбатова «позорила Украину».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #сбу #нтв #задержание #журналист
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