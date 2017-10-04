Сирия и Запад: почему США никогда не решали задачу уничтожения ИГ*

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Реальные успехи ВКС РФ, благодаря которым значительная часть территории Сирийской Арабской Республики перешла под контроль законного правительства, сильно пошатнули позиции Запада на Ближнем Востоке, однако Соединенные Штаты Америки, не желая признавать своего поражения, всеми силами пытаются выиграть.

Так Минобороны России в очередной раз уличило Соединенные Штаты в поддержке террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что поддержка боевиков со стороны Соединенных Штатов Америки является главным препятствием для окончательного разгрома «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии.

«По всей видимости, успехи сирийской армии при поддержке российских ВКС и стремительное освобождение от ИГИЛ1 (запрещено в РФ) долины Евфрата идут вразрез с планами американских коллег».

По словам Игоря Конашенкова, очередным подтверждением этого стала попытка террористов провести скоординированную атаку в тылу сирийских войск. В ночь 28 сентября около 300 боевиков ИГ1 (запрещено в РФ) выдвинулись к городу Эль-Карьятейн в провинции Хомс. Причем крупный отряд террористов успешно обошел все скрытые посты сирийских войск в районах населенных пунктов Харбат аш-Шхеми и Эль-Басири вовсе не по везению, а имея на руках совершенно точные координаты, которые, как считают в Министерстве, можно получить только благодаря воздушной разведке, обработанной специалистами, и затем «заботливо переданные для осуществления диверсионно-террористических акций».

«Если американская сторона рассматривает такие операции, как «непредвиденные случайности», то российские ВКС в Сирии готовы приступить к полному уничтожению всех подобных случайностей в подконтрольной им зоне» — закончил свое заявление официальный представитель российского военного ведомства.

Доктор военных наук, председатель союза геополитиков РАРАН, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Константин Сивков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), что США никогда не решали задачу уничтожения «Исламского государства» (запрещено в РФ):

«Все это достаточно тривиально, с моей точки зрения, но для кого-то это является истиной, на которую они открывают глаза только сейчас. Для Соединенных Штатов Америки в условиях, когда существует ядерный паритет с Россией, остается единственный способ ведения войны — это гибридная война. Главным инструментом ведения войны являются иррегулярные формирования, создаваемые на идеологической, религиозной или иной основе».

По словам эксперта, если речь идет об идеологической основе иррегулярных формирований, то это идея борьбы за демократию, за либерализм:

«Здесь действует Сирийская свободная армия. Когда США используют формирования на религиозной основе, то сегодня наиболее эффективным является так называемый исламский радикализм. «Исламское государство» (запрещено в РФ), «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещено в РФ) и другие исламистские организации являются инструментом реализации американской геополитики».

Однако наш собеседник обратил внимание на одну особенность, которую имеют все иррегулярные формирования:

«Они могут выходить из-под контроля своих создателей и покровителей, переподчиняясь кому-то другому. «Исламское государство» (запрещено в РФ), «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в РФ) являются филиалами «Аль-Каиды»1 (запрещено в РФ), которая была создана Соединенными Штатами Америки и, в частности, ЦРУ. Сегодня они вышли из-под контроля США и переметнулись на сторону других, региональных центров силы. Поэтому Соединенные Штаты Америки никогда не решали задачу уничтожения «Исламского государства» (запрещено в РФ). Они всегда решали задачу взятия«Исламского государства» (запрещено в РФ) под контроль».

Эксперт объяснил, что целью американских ударов всегда были не боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) как таковые, а те командные кадры, которые были замкнуты на другие центры силы, чтобы на их место поставить своих:

«Поэтому, несмотря на то, что группировка США троекратно превосходит российскую, ее результативность на порядок меньше, чем у России. Сегодня, когда Россия реально вместе с Сирией успешно решают задачу полного уничтожения «Исламского государства» (запрещено в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ), Соединенные Штаты Америки естественно показали свое лицо. Кроме того, США отчетливо понимают, что разгром «Исламского государства» (запрещено в РФ) силами сирийской армии при поддержке ВКС РФ приведет к тому, что Сирия останется единой. А для Соединенных Штатов Америки это будет означать потерю своего влияния на всем Ближнем Востоке».

1 Организация запрещена на территории РФ.