Инфляция в России сохраняется на нулевом уровне четвертую неделю подряд

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Москва, 4 октября. Инфляция в России уже четвертую неделю подряд держится на нулевом уровне. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на данные Росстата.

По данным Росстата, с 26 сентября по 2 октября 2017 года потребительские цены остались на прежнем уровне. С начала 2017 года потребительские цены выросли 1,7%.

Кроме того, с конца сентября цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,6%. В частности, капуста, лук, морковь и яблоки подешевели на 1,8-2,8 %. Томаты и огурцы подорожали на 0,4 и 0,3%. Цены на куриные яйца в среднем выросли на 2,8%. Стоимость сахара снизилась на 1,9%. Цены на гречневую крупу снизились на 0,8%.