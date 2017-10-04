Путин анекдотом про израильского солдата разбавил официоз энергофорума
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Москва, 4 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал анекдот про армию Израиля на пленарном заседании, которое проходило в рамках форума «Российская энергетическая неделя».
Причиной для шутки стало то, что модератор дискуссии задавал вопросы преимущественно главе государства. Однако в заседании принимали участие и другие люди.
«И я вас хотел спросить: я, что, один разве здесь на этой панели выступаю?» — отметил Путин.
После этого ведущий пообещал уделить свое внимание другим участникам.
Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Путин встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.