Сбежавших из детдома четверых подростков уже месяц ищут в Подмосковье

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Москва, 4 октября. Четверо подростков сбежали из центра содействия семейному воспитанию «Синяя птица», который находится в деревне Радужная в подмосковном Ступине.

Трех девочек и мальчика разыскивают уже месяц. Первой 1 сентября ушла 15-летняя воспитанница центра, на следующий день сбежала 16-летняя девушка. 6 сентября за ними последовали 14-летняя девочка и мальчик.

«Все четверо ребят – социальные сироты, их родители лишены родительских прав. Дети нуждаются в социальной реабилитации», — сообщил замдиректора по социальной работе «Синей птицы» Александр Карташов.

Педагоги центра сами начали поиски сбежавших подростков. По их данным, одна из девочек прячется у своего возлюбленного, который в прошлом также был воспитанником приюта, а затем получил квартиру в Москве, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».