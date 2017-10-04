Сирия сегодня: ВКС РФ готовы уничтожать ИГ в подконтрольной США зоне, разминирование Дейр эз-Зора

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Сирия, 4 октября. Воздушно-космические силы России готовы уничтожать боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка — прим. ФАН). Саперы РФ и САР разминировали комплекс зданий в Дейр эз-Зоре. США открещиваются от сотрудничества с ИГИЛ1. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

ВКС готовы уничтожать ИГИЛ в подконтрольной США зоне

Министерство обороны Российской Федерации предупредило командование США о том, что Воздушно-космические силы РФ готовы уничтожать террористов «Исламского государства» на подконтрольной им территории Сирии. Об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Если американская сторона рассматривает такие операции, как непредвиденные «случайности», то российские ВКС в Сирии готовы приступить к полному уничтожению всех подобных «случайностей» в подконтрольной им зоне», — подчеркнул российский офицер.

Напомним, ранее в военном ведомстве России сообщили, что серия атак террористов радикального толка на правительственные силы Сирийской арабской республики были совершены из зоны, где расположена военная миссия Соединенных Штатов Америки.

Пентагон открещивается от сотрудничества с ИГИЛ

В Пентагоне назвали безосновательными обвинения российской стороны в сотрудничестве американских военных и возглавляемой ими международной коалиции с боевиками террористической группировки «Исламское государство».

«Силы коалиции по-прежнему сосредоточены на разгроме ИГ1. Любое предположение о том, что американские силы или наши партнеры по коалиции работают с террористическими группировками, является необоснованным и не помогает операции по разгрому ИГ»1, — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

По его же словам, американское командование продолжает согласовывать свои действия с российскими коллегами. Это, по их мнению, гарантирует, что «нет никакого недопонимания или стратегических просчетов в воздухе или на земле».

Разминирование Дейр эз-Зора

Российский сводный отряд разминирования, который создавался на базе международного противоминного центра, совместно с сирийскими саперами успешно разминировал ранее отбитую у террористов ИГИЛ территорию радиовещательной станции на западе Дейр эз-Зора.

«Разминирован комплекс зданий радиовещательной станции в районе Бгхейлие. На территории обнаружено не менее восьми самодельных фугасов, в одном из зданий на входе был установлен фугас на растяжке», — рассказывает одни из сотрудников сводного отряда.

Отметим, район Бгхейлие, который располагается на въезде в многострадальный город, был освобожден от террористов более двух недель назад. После освобождения населенного пункта, сирийские инженерные войска разминирования не проводили. Разминирование территории стратегически важного объекта проводилось российскими саперами совместно с саперами Сирийской Арабской Армии под командованием 484 инженерного батальона.

1 Организация запрещена на территории РФ.