Западные чиновники обвинили РФ во взломе смартфонов военных НАТО

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Вашингтон, 4 октября. «Российские хакеры» вновь оказались в центре внимания американских СМИ.

Издание The Wall Street Journal заявило, что хакеры, связанные с Россией, массово взломали смартфоны военных НАТО, находящихся в Польше, Латвии и Эстонии, чтобы получить информацию о численности войск альянса и другие ценные разведданные.

Журнал утверждает, что такая атака возможна только при наличии специального оборудования и только при координации на государственном уровне.

«Американские и другие западные чиновники утверждают, что у них нет никаких сомнений в том, что за этой кампанией стоит Россия», — говорится в материале The Wall Street Journal.

Напомним, что ранее власти США обвиняли Россию в том, что она заказала хакерские атаки на демократов во время президентских выборов, повлияв таким образом на мнение избирателей. При этом американская сторона не привела ни одного доказательства в поддержку своей теории.