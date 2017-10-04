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Политика
Западные чиновники обвинили РФ во взломе смартфонов военных НАТО
Политика
Западные чиновники обвинили РФ во взломе смартфонов военных НАТО
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    Западные чиновники обвинили РФ во взломе смартфонов военных НАТО

    18:58  4 Октября 2017
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    Западные чиновники обвинили РФ во взломе смартфонов военных НАТО

    Вашингтон, 4 октября. «Российские хакеры» вновь оказались в центре внимания американских СМИ.

    Издание The Wall Street Journal заявило, что хакеры, связанные с Россией, массово взломали смартфоны военных НАТО, находящихся в Польше, Латвии и Эстонии, чтобы получить информацию о численности войск альянса и другие ценные разведданные.

    Журнал утверждает, что такая атака возможна только при наличии специального оборудования и только при координации на государственном уровне.

    Западные чиновники обвинили РФ во взломе смартфонов военных НАТО

    «Американские и другие западные чиновники утверждают, что у них нет никаких сомнений в том, что за этой кампанией стоит Россия», — говорится в материале The Wall Street Journal.

    Напомним, что ранее власти США обвиняли Россию в том, что она заказала хакерские атаки на демократов во время президентских выборов, повлияв таким образом на мнение избирателей. При этом американская сторона не привела ни одного доказательства в поддержку своей теории.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #нато #хакеры #смартфоны #взлом
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