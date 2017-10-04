Участников незаконных митингов Навального идентифицирует нейросеть

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Москва, 4 октября. Личности участников несанкционированных митингов Алексея Навального будут устанавливать при помощи технологии распознавания лиц.

Правоохранители собираются использовать новейший способ идентификации на массовых акциях, которые планируется провести 7 октября, в первую очередь, в Петербурге.

По данным источников в региональном управлении МВД РФ, на данный момент технология может весьма точно распознавать лица и сопоставлять изображения с фото аккаунтов соцсетей. Для идентификации будет использоваться система интеллектуального видеонаблюдения и распознавания лиц Find face, цифровая проекция и биллинг соцсетей. Данная функция позволяет вычислить каждого участника, находившегося в толпе, и отыскать его профиль в соцсетях. Точность системы на данный момент составляет 97%, отмечают IT-специалисты.

Технология уже была протестирована на несанкционированных акциях в Москве и других российских регионах. Она позволяет распознавать личности провокаторов и групп агрессивно настроенных участников акций, которые вступали в столкновения с правоохранителями на уже прошедших митингах Навального, сообщает Life.

Ранее ФАН сообщал, что в Интернете появился сайт Je suis Maidan, на котором публикуются фото и личные данные участников митингов Навального в разных городах. Личности участников акций устанавливаются с помощью FindFace. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов считает, что для сторонников блогера это может обернуться проблемами со стороны не вполне адекватных «патриотов», которые могут применить силу в отношении «инакомыслящих».