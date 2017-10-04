Роскомнадзор начал бороться с пиратскими копиями фильма «Крым»

В Избранное

Москва, 4 октября. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) приняла меры в отношении 167 интернет-ресурсов, которые распространяют нелегальные копии нового фильма Алексея Пиманова «Крым». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов о необходимости удалить противоправный контент. В настоящее время противоправная информация удалена с 134 ресурсов, ожидается удаление еще с 10 сайтов», — указано в официальном заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что лента «Крым» возглавила кинопрокат на территории Российской Федерации, собрав более 161 миллиона рублей.