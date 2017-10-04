США предложат Ирану несколько вариантов ядерной сделки

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Вашингтон, 4 октября. Администрация президента США Дональда Трампа намерена предложить Ирану несколько вариантов по ядерной сделке. Об этом в среду заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы намерены дать президенту несколько вариантов», — отметил он.

По его словам, заключенная между «шестеркой» и Ираном ядерная сделка рассматривает лишь небольшую часть вопросов, которые Вашингтон намерен обсудить совместно с Тегераном.

Напомним, что ядерная сделка с Ираном была заключена еще в то время, когда Белый дом возглавлял Барак Обама. Соглашение налагает на иранскую ядерную программу ряд ограничений и обязывает страну допускать на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ для постоянного контроля. Западные страны, в свою очередь, обязуются отменить наложенные ранее на Иран санкции. Отметим, что новый президент США Дональд Трамп расширил санкции против Ирана вскоре после своей инаугурации.