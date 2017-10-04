Москва объяснила, почему два Ил-76 зашли в воздушное пространство Литвы

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Вильнюс, 4 октября. Два российских Ил-76 зашли в воздушном пространстве Литвы, чтобы обойти грозовой фронт. Об этом говорится в ответной ноте посольства России в Вильнюсе.

Дипломаты подчеркнули, что российские пилоты предупредили о смене своего курса центр управления полетами «Вильнюс-контроль», что соответствует международной практике.

«Отклонение экипажами самолетов Ил-76 от заданного маршрута полета осуществлялось под управлением органов обслуживания воздушного движения в соответствии с международной практикой», — говорится в документе.

Ранее власти Литвы направили Москве ноту в связи с тем, что два самолета Ил-76, направлявшихся в Калининградскую область, нарушили воздушное пространство республики.