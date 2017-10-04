Эксперты призывают изменить тарифы на перелеты для стабилизации авиарынка РФ

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Москва, 4 октября. Тарифы на авибилеты в России значительно ниже, чем у зарубежных перевозчиков. Однако сохранение существующих комфортных условий для пассажиров в России угрожает уходом некоторых компаний и монополизацией рынка, говорится в исследовании консалтинговой компании Infomost.

Россияне нередко жалуются на стоимость авиабилетов отечественных авиакомпаний, однако сравнительный анализ показывает, что тарифы зарубежных перевозчиков значительно выше. Специалисты обращают внимание, что даже цены работающего в премиум-сегменте «Аэрофлота» в два–три раза ниже, чем средняя стоимость билетов в мире.

Так, например, по данным за осень этого года, за один километр пути пассажиры в России платят 5,5–6 центов. На некоторых маршрутах показатель опускается и вовсе до 3,5 цента. В это время за рубежом эти цифры возрастают в среднем до 6–7 центов, а то и до 12-14 центов (Европа), до 15-20 (США).

Сравнение тарифов российских, американских и европейских перевозчиков допустимо, так как затраты авиакомпаний сопоставимы из-за одинаковой техники, ее обслуживания, а также затрат на топливо и стоимости услуги в процессе операционной деятельности.

Однако при сравнении цен на билеты становится очевидна существенная разница. В качестве примера рассмотрим рейсы примерно одинаковой протяженностью Чикаго — Нью-Йорк (1145 километров), Франкфурт — Мадрид (1447 километров) и Москва – Сочи (1360 километров). При схожих факторах работы компании предлагают пассажирам совершенно разные цены. Так, American Airlines Delta потребует за такой перелет 7180 рублей, Air France — 7980 рублей, а «Аэрофлот» — 5500 рублей.

Закономерность сохраняется и на перелетах малой дальности. Билет американского перевозчика (United Airlines) из Нью-Йорка в Вашингтон (327 километров) будет стоить 8100 рублей, европейская компания (Lufthansa) предлагает за путешествие из Лондона в Париж (324 километра) за 10710 рублей, а «Аэрофлот» предлагает полет из Москвы в Петербург (634 километра) за 6500 рублей.

Очевидно, что в обоих случаях перелеты «Аэрофлотом» являются выгоднее. Такая же тенденция характерна и для других российских перевозчиков.

Низкая стоимость билетов российских авиакомпаний связана с требованием региональных властей. Однако эта тенденция может привести к проблемами в отрасли в целом. По мнению экспертов, сохранение текущих цен угрожает банкротством компаний и монополизацией отдельных сегментов рынка оставшимися на нем участниками, что также приведет к повышению цен.

В качестве примера специалисты приводят скандал вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Из-за регулярного снижения цен на перелеты у компании начались проблемы с оплатой услуг аэропорта, а также с зарплатой собственным сотрудникам.

Однако критики тарифного меню российских перевозчиков продолжают приводить в пример их зарубежных конкурентов. По их мнению, иностранные авиаперевозчики научились находить баланс между удержанием на рынке и ценой билетов. Однако это поверхностное мнение, не учитывающее особенности ценообразования дешевых билетов. К примеру, в США удельные тарифы на ближнемагистральных маршрутах выше, чем маршруты средней протяженности, на 50–70%.

Таким образом, создается лишь видимость, что западные авиаперевозчики предлагают более заманчивые предложения. Российские компании при этом продолжают снижать цены на билеты в ущерб себе, создавая риски для всей отрасли.