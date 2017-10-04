Комик попытался сорвать выступление премьера Великобритании

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Лондон, 4 октября. Британский комик Саймон Бродкин попытался сорвать выступление председателя правительства Соединенного Королевства Терезы Мэй на закрытии съезда Консервативной партии страны.

Инцидент произошел в Манчестере. Бродкин (он вошел в образ персонажа Ли Нельсона) вручил Мэй документ, напоминающий заполняемую при увольнении налоговую форму.

Комик также заявил о том, что хотел бы вручить данную бумагу и лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину. Об этом его якобы попросил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Comedian Lee Nelson interrupted Theresa May's conference speech to hand her a P45 - and she's not the first politician he has pranked. pic.twitter.com/iq7imjY2G1 — Business Insider UK (@BIUK) October 4, 2017

В результате Бродкина вывели из зала, а премьер-министр продолжила свое выступление.