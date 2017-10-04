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Комик попытался сорвать выступление премьера Великобритании
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    Комик попытался сорвать выступление премьера Великобритании

    18:43  4 Октября 2017
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    Комик попытался сорвать выступление премьера Великобритании

    Лондон, 4 октября. Британский комик Саймон Бродкин попытался сорвать выступление председателя правительства Соединенного Королевства Терезы Мэй на закрытии съезда Консервативной партии страны.

    Инцидент произошел в Манчестере. Бродкин (он вошел в образ персонажа Ли Нельсона) вручил Мэй документ, напоминающий заполняемую при увольнении налоговую форму.

    Комик также заявил о том, что хотел бы вручить данную бумагу и лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину. Об этом его якобы попросил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

    В результате Бродкина вывели из зала, а премьер-министр продолжила свое выступление.

    Автор: Алексей Громов
    #британия
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