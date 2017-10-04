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Политика
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Политика
Тиллерсон опроверг слухи о планах покинуть пост госсекретаря США
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    Тиллерсон опроверг слухи о планах покинуть пост госсекретаря США

    18:42  4 Октября 2017
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    Тиллерсон опроверг слухи о планах покинуть пост госсекретаря США

    Вашингтон, 4 октября. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон опроверг  сообщения СМИ о планах покинуть свой пост.

    «Я никогда не рассматривал возможность ухода. Я служу по назначению президента США до тех пор, пока президент считает, что я могу быть полезен в достижении его целей», — заявил Тиллерсон.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что Тиллерсон не доволен политикой президента США Дональда Трампа и планирует покинуть пост главы Госдепа. По данным СМИ, конфликт между Трампом и Тиллерсоном разгорелся в начале лета в связи с разногласиями относительно внешней политики США.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #отставка #госдеп #тиллерсон
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