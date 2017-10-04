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Спецназ США и курды не смогли договориться с ИГИЛ о сдаче города Аль-Басирех
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    Спецназ США и курды не смогли договориться с ИГИЛ о сдаче города Аль-Басирех

    18:12  4 Октября 2017
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    Спецназ США и курды не смогли договориться с ИГИЛ о сдаче города Аль-Басирех

    Аль-Басирех, 4 октября. Между проамериканскими курдами и «Исламским государством»1 возник конфликт из-за очередного города в провинции Дейр эз-Зор.

    Источники в восточной части провинции Дейр эз-Зор сообщили, что проамериканские курды и сопровождающий их по районам террористов спецназ США не смогли найти общий язык с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), захватившими город Аль-Бирсех.

    «Освободители» провинции, стремящиеся к захвату газовых и нефтяных месторождений, потребовали от исламистов покинуть город и присоединиться к курдскому ополчению для того, чтобы препятствовать продвижению САА к городу Аль-Маядин на юге Дейр эз-Зора. Часть джихадистов согласилась, и вступила в ряды ополченцев, отмечает источник, однако некоторые подразделения «Халифата» осталась в городе и начали боевые действия против курдов.

    Ранее сообщалось, что начиная с 1 октября порядка 500 игиловцев присоединились к курдским отрядам в провинции Хасака.

    Спецназ США и курды не смогли договориться с ИГИЛ о сдаче города Аль-Басирех

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #дейр эз-зор
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