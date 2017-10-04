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Политика
Западные чиновники обвинили РФ во взломе смартфонов военных НАТО
Украина
Стали известны первые результаты экспертизы по взрывам на военном складе под Винницей
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    Стали известны первые результаты экспертизы по взрывам на военном складе под Винницей

    18:11  4 Октября 2017
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    Стали известны первые результаты экспертизы по взрывам на военном складе под Винницей

    Киев, 4 октября. Взрывы на складах с боеприпасами в Винницкой области невозможно было организовать извне. Об этом в среду заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, выступая в Верховной раде.

    «Извне никакой возможности инициировать взрыв не было. Склад полностью закрыт, бетонный. Там была ракетная база, это хранилища с бетонными дверями шириной в метр. Туда извне попасть ничего не могло. Тем более ни одного оснащенного боеприпаса там не было», — отметил он.

    Стали известны первые результаты экспертизы по взрывам на военном складе под Винницей

    По его словам, взрывы произошли на складах, где хранились самоходные минометы «Тюльпан» и РСЗО «Ураган». В настоящее время рассматривается две причины взрывов, однако эксперты не будут их разглашать в интересах следствия.

    Напомним, что 26 сентября на складах ВСУ в Клаиновке (Винницкая область) произошла серия взрывов. Число уничтоженных взрывами снарядов превысило число всех боеприпасов, потраченных украинской армией за все время войны в Донбассе.

    Автор: Геннадий Плющев
    #рада #винница #эксперты #взрывы #экспертиза
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