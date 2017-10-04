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Политика
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Общество
Латвийские бизнесмены наладили в Германии торговлю «путинскими» пельменями
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    Латвийские бизнесмены наладили в Германии торговлю «путинскими» пельменями

    18:24  4 Октября 2017  /обновлено: 18:31  04 Октября 2017
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    Латвийские бизнесмены наладили в Германии торговлю «путинскими» пельменями

    Берлин, 4 октября. На прилавки продуктовых магазинов Германии появились «Пельмени путинские», произведенные в Латвии. Данный продукт обнаружили пользователи социальных сетей. ​Как следует из информации на упаковке товара, пельмени сделаны вручную. Пачка таких пельменей продается по цене 4,39 евро.

    «В Германии продаются «Пельмени путинские». Где произведены? Конечно, в Латвии!» — написал в Twitter пользователь с ником sretlaV.

    Пользователи соцсетей предполагают, что производство пельменей с таким названием является удачным маркетинговым ходом, так как в Германии живет довольно много русскоязычных людей.

    Один из пользователей отметил, что недавно в соцсетях обсуждалась сувенирная продукция с изображением президента России, которую также производят в Латвии. В частности, в 2015 году в Латвии открылся интернет-магазин SuperPutin.lv, в котором можно было купить футболки с изображением президента России.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #латвия #германия #пельмени
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