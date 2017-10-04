Латвийские бизнесмены наладили в Германии торговлю «путинскими» пельменями
Берлин, 4 октября. На прилавки продуктовых магазинов Германии появились «Пельмени путинские», произведенные в Латвии. Данный продукт обнаружили пользователи социальных сетей. Как следует из информации на упаковке товара, пельмени сделаны вручную. Пачка таких пельменей продается по цене 4,39 евро.
«В Германии продаются «Пельмени путинские». Где произведены? Конечно, в Латвии!» — написал в Twitter пользователь с ником sretlaV.
Vācijā pārdod Putina pelmeņus. Kur ražoti? Protams, Latvijā pic.twitter.com/ay7oooEfqY— sretlaV (@valtersb) October 2, 2017
Пользователи соцсетей предполагают, что производство пельменей с таким названием является удачным маркетинговым ходом, так как в Германии живет довольно много русскоязычных людей.
Один из пользователей отметил, что недавно в соцсетях обсуждалась сувенирная продукция с изображением президента России, которую также производят в Латвии. В частности, в 2015 году в Латвии открылся интернет-магазин SuperPutin.lv, в котором можно было купить футболки с изображением президента России.