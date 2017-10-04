Пентагон оправдывается после появления данных о помощи ИГ с «воздуха» в Сирии

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Вашингтон, 4 октября. В Пентагоне отреагировали на заявление Минобороны РФ о том, что боевикам «Исламского государства»1 в Сирии оказывают поддержку с «воздуха». Позицию США высказал представитель пресс-службы военного ведомства Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Рэнкин-Гэллоуэй отверг данные о помощи боевикам запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) в Сирии. Он заявил, что силы международной коалиции под руководством США по-прежнему сосредоточены на разгроме ИГИЛ1.

«Любое предположение о том, что американские силы или наши партнеры по коалиции работают с террористическими группировками, является необоснованным и не помогает операции по разгрому ИГ»1, — констатировал представитель Пентагона.

Он заверил, что силы коалицию согласовывают свои действия с российской стороной.

«Чтобы гарантировать, что нет никакого недопонимания или стратегических просчетов в воздухе или на земле», — пояснил Рэнкин-Гэллоуэ.

Ранее в Минобороны России заметили, что боевики ИГ смогли обойти скрытые посты сирийских правительственных войск, используя точные координаты, которые можно получить «только благодаря воздушной разведке, обработанной специалистами».

1 Организация запрещена на территории РФ.