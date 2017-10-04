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Пентагон оправдывается после появления данных о помощи ИГ с «воздуха» в Сирии
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    Пентагон оправдывается после появления данных о помощи ИГ с «воздуха» в Сирии

    18:22  4 Октября 2017
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    Пентагон оправдывается после появления данных о помощи ИГ с «воздуха» в Сирии

    Вашингтон, 4 октября. В Пентагоне отреагировали на заявление Минобороны РФ о том, что боевикам «Исламского государства»1 в Сирии оказывают поддержку с «воздуха». Позицию США высказал представитель пресс-службы военного ведомства Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

    Рэнкин-Гэллоуэй отверг данные о помощи боевикам запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) в Сирии. Он заявил, что силы международной коалиции под руководством США по-прежнему сосредоточены на разгроме ИГИЛ1.

    «Любое предположение о том, что американские силы или наши партнеры по коалиции работают с террористическими группировками, является необоснованным и не помогает операции по разгрому ИГ»1, — констатировал представитель Пентагона.

    Пентагон оправдывается после появления данных о помощи ИГ с «воздуха» в Сирии

    Он заверил, что силы коалицию согласовывают свои действия с российской стороной.

    «Чтобы гарантировать, что нет никакого недопонимания или стратегических просчетов в воздухе или на земле», — пояснил Рэнкин-Гэллоуэ.

    Ранее в Минобороны России заметили, что боевики ИГ смогли обойти скрытые посты сирийских правительственных войск, используя точные координаты, которые можно получить «только благодаря воздушной разведке, обработанной специалистами».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #иг #минобороны рф #пентагон #коалиция #воздух
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