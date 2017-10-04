Главные новости 4 октября

В Избранное

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 4 октября.

Российский актер Анатолий Пашинин случайно рассказал о готовящейся военной операции в Донбассе. Секретна, как не знаю что: Актер Пашинин проболтался о подготовке военной операции в Донбассе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который обвинил Россию во влиянии на референдум в Каталонии. Захарова о главе МИД Латвии: Не министр, а агрегатор фейковых новостей.

СМИ сообщают о романе Никиты Джигурды с итальянкой Донной Луной, который стал причиной раздора между актером и его бывшей женой. Джигурда раскрыл правду о своих отношениях с богатой итальянкой.

Телеведущий и журналист Владимир Познер обратился к Комитету индустриальных телевизионных премий, который вручает премию ТЭФИ, с просьбой перестать использовать для награды это название и отказаться от вручения статуэтки «Орфей». Познер призвал организаторов ТЭФИ сменить название и приз.

Ряд палеонтологов заявил о находке на Марсе останков живых существ. Ученые обнаружили на Марсе останки живых существ.

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение журналиста Владимира Познера отказаться от названия ТЭФИ и использования статуэтки «Орфей», автором которой является скульптор Эрнст Неизвестный. Соловьев ответил Познеру по поводу ТЭФИ: Он упустил прекрасную возможность промолчать.

Сирия, 4 октября. ВС Турции готовы начать операцию против боевиков в Идлибе; ИГ1 контратакует позиции САА в Дейр эз-Зоре; «Ахрар аш-Шам»: обстреляли «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте. Сирия новости 4 октября 07.00: ВС Турции готовы начать операцию против боевиков в Идлибе; ИГ контратакует позиции САА в Дейр эз-Зоре.

Медики самолёта санавиации Ан-28, который потерпел крушение рядом с казахстанским городом Алма-Аты, летели для оказания помощи рожающей пациентке. Разбившийся близ Алматы самолет санавиации вез к роженице профессоров.

Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2018 году. Путин ответил на вопрос об участии в выборах президента России в 2018 году.

Администрация Кемерово прокомментировала странную фотографию стадиона около школы 36 в Рудничевском районе. Мэрия Кемерово объяснила появление странного фото стадиона у школы №36.

1 Организация запрещена на территории РФ.