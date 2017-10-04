Хама: САА при поддержке ВКС РФ обезопасила Саламию от обстрелов ИГ
Саламия, 4 октября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ лишили боевиков «Исламского государства»1 возможности атаковать ключевой город в провинции Хама.
Военные источники в Сирии сообщают, что в результате операции по замыканию Акербатского «котла» в провинции Хама Сирийской арабской армии удалось полностью обезопасить населенный пункт Саламия от постоянных обстрелов со стороны террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Отмечается, что в ходе операции, поддерживаемой российскими военными летчиками, от боевиков «Халифата» зачищены несколько десятков поселений. Освобождено порядка 135 квадратных километров территории в центральной Сирии.
1 Организация запрещена на территории РФ.