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Политика
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Хама: САА при поддержке ВКС РФ обезопасила Саламию от обстрелов ИГ
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    Хама: САА при поддержке ВКС РФ обезопасила Саламию от обстрелов ИГ

    17:57  4 Октября 2017
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    Хама: САА при поддержке ВКС РФ обезопасила Саламию от обстрелов ИГ

    Саламия, 4 октября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ лишили боевиков «Исламского государства»1 возможности атаковать ключевой город в провинции Хама.

    Военные источники в Сирии сообщают, что в результате операции по замыканию Акербатского «котла» в провинции Хама Сирийской арабской армии удалось полностью обезопасить населенный пункт Саламия от постоянных обстрелов со стороны террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Отмечается, что в ходе операции, поддерживаемой российскими военными летчиками, от боевиков «Халифата» зачищены несколько десятков поселений. Освобождено порядка 135 квадратных километров территории в центральной Сирии.

    Хама: САА при поддержке ВКС РФ обезопасила Саламию от обстрелов ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #вкс рф #саа
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