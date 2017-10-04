Каталонская реконкиста: прошлое и будущее Испании. Колонка Олега Денежки

В Избранное

Референдум в Каталонии еще раз доказал то, что уже много раз было доказано, причем безо всяких Аристотелей и законов логики, а исключительно реальными фактами. Эмпирически, с помощью органов чувств. А предчувствие, надо сказать, нехорошее. «Quod licet Iovi, non licet bovi» — «что можно Юпитеру, нельзя быку». Хорватии можно, Косово можно, кому угодно запросто можно. Но только не Приднестровью, Абхазии, Южной Осетии, Крыму, Донбассу и теперь вот Каталонии. И сразу ясно, где бык, а где Юпитер. И находится его кресло не на Олимпе. Нет. В белом здании с полосатым флагом. Но не желто-красном, как должно быть, а красно-белом, со звездочками.

Итак, не все спокойно в Датском королевстве, то есть в испанском. Да и во всей Европе, судя по всему. Референдумы о независимости уже проведены в Шотландии и Каталонии, назревает в Северной Ирландии, поговаривают и о турецкой части Крита, курды ведут вооруженную борьбу с Анкарой и периодически Багдадом, а Чехословакия распалась сразу после Советского Союза.

Единая Европа трещит, как старые джинсы. Было бы глупо ожидать, что в США и Брюсселе в панике не искали бы решения этой проблемы. Чиновники Евросоюза понимают: чем меньше стран будут входить в ЕС, чем больше из них распадется, тем меньше их «кормовая база», да и сама необходимость в них.

В свою очередь США удобнее иметь дело с одним Брюсселем, а не с десятком других самостоятельных стран. Им хватает головной боли с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом. Вашингтон давно с тревогой наблюдал за всеми этими процессами и лихорадочно искал выход. И, кажется, нашел, это выход покажется очень грустным всем, кто жаждал независимости и пришел на каталонский референдум 1 октября. И решение — Донбасс.

Поясню мысль. Нет смысла вновь описывать то, что произошло в Барселоне и некоторых других городах Каталонии. Один из основных принципов международного права гласит, что каждый народ «самостоятельно решает вопрос о форме своего государственного существования, свободно устанавливает свой политический статус и осуществляет свое экономическое и культурное развитие». И это право никто еще не отменял, но оказывается, существует оно не для всех.

То, на что не решился в свое время Янукович на майдане, но легко, напевая про себя украинский гимн, совершили Турчинов и Аваков в Донбассе, проделали теперь и власти Мадрида.

Мирный референдум был превращен испанскими политиками в беспорядки с участием полиции и национальной гвардии. Явку всеми силами срывали правоохранители, активисты референдума блокировались и задерживались. Дело дошло до прямых силовых акций: дубинок, шумовых и дымовых гранат и даже резиновых пуль. Пострадало 800 человек в течение каких-то 5-6 часов. Темп избиения был гораздо выше, чем на многомесячном майдане в Киеве.

В ответ в полицию не летели бутылки с бензином, никто не жег покрышек. То есть это была провокация. По предварительным данным, Каталония проголосовала за независимость — 90% подтвердили свое желание отделиться. Мадрид отреагировал как сомнамбула: пробормотал что-то о незаконности референдума, потом о невозможности его признать в связи с беспорядками, затем и вовсе заявил, что будет разбираться с властями Каталонии напрямую, а на мнение каталонцев ему как-то безразлично.

Как же горячо и радостно отреагировали на это в украинском социуме. Все дружно стали вопить о «руке Москвы» и о том, что вот, мол, она получила, наконец, отпор. Про «они же дети» никто из самых сознательных украинцев даже не вспомнил, но громко кричал о том, что референдум был проплачен Кремлем. Ну ладно, барселонское правительство, положим, Путин купил, причем из своего кармана «самого богатого человека во Вселенной». Но он, что, и центральное испанское правительство купил, с которым референдум был согласован? Если так, то я бы на месте украинских партнеров не радовался. Но это, к сожалению, не так.

На следующий день после вакханалии, устроенной на референдуме мадридским правительством, на улицы Барселоны вышло более 15 тысяч студентов. Те самые «они же дети». Эти «дети» поддержали результаты референдума, запрещенного Испанией. Студенческая акция, участники которой шагали по улицам города с заклеенными скотчем ртами, стала первой после объявления правительством Каталонии результатов референдума. Но что дальше? Борьба продолжится? Мадрид не устоит? Прогрессивное мировое сообщество вступится за права каталонцев? Увы, не думаю.

Каталония уже не в первый раз борется за свою независимость. На скользкий путь сепаратизма в новейшее время Барселона встала еще в начале 30-х. Тогда каталонцы тоже захотели независимости и даже формально ее провозгласили. Но вспыхнул мятеж Франко, и каталонцы поддержали республиканский Мадрид. Первая попытка Каталонии обрести самостоятельность была утоплена в крови гражданской войны правым правительством генерала Франко.

А ведь Каталония, то есть Каталонское графство, это не просто одна из областей Испании. Это, наряду с Арагонским королевством, отец-основатель, точнее «отец-возрождатель» Испанского королевства, возрождение произошло в ходе реконкисты. Большинство из тех, кому известен исторический термин «реконкиста», полагают, что благородные испанские рыцари боролись за независимость своих графств, впоследствии Испании, против чумазых от природы мавров. Однако это не так. Борьба шла на два фронта: против арабов и против франков. И Каталония была в авангарде этих сражений.

Именно владение Барселоной представлялось арабам знаком полного владычества над Иберийским, ныне Пиренейским, полуостровом. Каталонию, кроме Барселоны, они завоевали, но в VIII—IX вв, в период правления Людовика Благочестивого, Каролинги вытеснили мавров из Каталонии.

Король Вильфрид объединил франкские пограничные области с испанскими землями в составе девяти графств и назвал Испанской маркой. А наибольшим влиянием и территорией обладало именно графство Барселонское.

Но мавры не сдаются и в последней завоевательной войне 985 года под водительством арабского военачальника Аль-Мансура доходят до Барселоны. Однако в 988 году полуразрушенный город снова становится свободным, причем без помощи со стороны франков. Боррель II провозглашает независимость своего графства. От всех. Каталонцы, кстати, считают этот год датой рождения Каталонии.

В XII веке в результате брачного союза между наследниками династий графов Барселоны и королей Арагона графство вошло в состав Королевства Арагон. В средние века оно было одним из самых могущественных морских и торговых держав Европы. Оно стало краеугольным камнем фундамента Испании.

Но политическая и юридическая независимость каталано-арагонской короны сохранялась еще долго, вплоть до 1714 г., когда на престол взошел испанский король Филипп V. В 1871 г. Каталония в первый раз пытается отделиться от Испании, однако после переговоров остается в составе Испанского Королевства.

Так что же ждет Каталонию теперь? Да ничего хорошего. И я не предрекаю новую гражданскую войну или подпольную борьбу. Просто Мадриду удалось обезоружить сторонников независимости Каталонии. Очень простым средством.

Вернемся к быкам. Вообще-то, пословицу про Юпитера и быка часто понимают совершенно неправильно. Дело в том, что в биографии директора олимпийской горки Зевса, занимающего также должность громовержца, есть криминальный факт. Он вор. История эта удивительно напоминает историю с каталонским референдумом, и не только. Судите сами.

Дело в том, что Юпитер украл Европу. Не по закону гор, то есть замуж, а просто украл. Как США украли Европу у нее самой после Второй мировой войны. Согласно материалам дела, к сожалению, заглохшего без доказательств, Юпитер, он же Зевс, явился на берег Критского моря, где беспечная Европа (она и сейчас такая, не повзрослела), проводила время вместе со своими подругами. С удовольствием, но без особой пользы для образования и здоровья.

Тут-то к ним и подвалил белый бык и предложил прокатиться. История классическая, поэтому и результат точно такой же: девушка согласилась.

Бык подставил спину, зашел в воду и увез девушку на остров Крит. Надо заметить, что в тот момент Юпитер был женат на богине Гере.

На острове бык принял вид прекрасного юноши, что делает Вашингтон периодически и сейчас, и овладел Европой, что делает Белый дом в наше время практически беспрерывно. Тогда от этого союза родились Минос, Радамант и Сарпедон. А ныне — ЕС. Тогда на этом близкие отношения Зевса и Европы прекратились. Сейчас — продолжаются. В древние времена Европа была вынуждена выйти замуж за царя Крита Астериона, который оказался бездетным. А сегодня она остается любовницей.

Пословицу про быка и Европу многие понимают слишком прямолинейно: мол, то, что можно одному, запрещено всем другим. Но, господа, в том-то и фокус, что бык и Юпитер это не разные персоны. Это один и тот же олимпийский бог, но в разных обличиях. Поэтому, согласно мифу, все ровно наоборот: то, что не может сделать Юпитер, в силу репутации, запросто может сделать бык. Что Вашингтон закулисно и делает. Как видим, ничего не меняется.

Спровоцировав беспорядки в Каталонии, власти Мадрида, с подачи Вашингтона, получили возможность запрещать референдум, ссылаясь на беспорядки 1 октября. Точно так же, как под шумок заявлений о войне в Донбассе, о присутствии «российских войск», Киев с подачи тех же людей имеет возможность не соглашаться с проведением референдума в Донбассе. Выгодно.

Как бы ни бились каталонцы, официального разрешения на референдум они больше не получат, а их самодеятельность никем не будет признана. Мадрид не пойдет им навстречу, и руки у него развязаны — он будет бесконечно обвинять жителей области в радикальном сепаратизме, перетекающем в терроризм.

Вашингтон потирает ручки. Но я бы не его месте не спешил. Я перефразирую фразу: «Quod licet bovi, non licet Iovi» — «Что можно быку, нельзя Юпитеру».

А уж медведю тем более.