Сирия новости 4 октября 19.30: мирные жители пострадали при взрыве в Замалке, Хавиджа освобождена от ИГ

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Сирия, 4 октября. При взрыве в городе Замалка пострадали мирные жители, армия Ирака взяла под контроль Хавиджу, в Алеппо разворачивается противостояние между «Ахрар аль-Шаркия» и ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА на востоке Хомса и Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ зачищают от ИГ1 территории внутри «Акербатского котла».

«Исламское государство»: теряет позиции в Хаме, атакует позиции САА на востоке Хомса.

«Ахрар аль-Шаркия»: противостоит ССА в районе Джараблуса.

«Файлак ар-Рахман»: противостоят САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Ахрар аль-Шаркия» в Алеппо, отбила наступление проиранских боевиков в Хомсе.

Провинция Дамаск

В населенном пункте Замалка прогремел взрыв. По данным военного источника в Telegram (@SRNN2011) в результате инцидента пострадали мирные жители города. Автор публикации отмечает, что подробности происшествия неизвестны. Ранее сообщалось, что группировка «Файлак ар-Рахман», под контролем которой находится Замалка, вела обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА). Кроме того, накануне взрыва жители населенного пункта вышли на демонстрации против повышения цен на продукты питания. Митингующие выступили с угрозой захватить склады антиправительственной группировки в случае, если требования о снижении цен на продовольствие не будут удовлетворены.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Джараблус зафиксированы столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и «Ахрар аль-Шаркия». О противостоянии антиправительственных группировок в провинции Алеппо пишет один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@taylieli).

Мирные жители Аль-Баба не могут купить в аптеках успокоительное, потому что все медикаменты этого свойства, а также обезболивающие препараты забирают во время вооруженных нападений на аптечные пункты боевики радикальной оппозиции. Об этом сообщает информационное агентство Enab Baladi.

Провинция Хомс

Военный источник в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq) пишет, что проиранские боевики были замечены в районе пограничного перехода Ат-Танф. По данным автора публикации атаку военизированного формирования отбила одна из группировок Сирийской свободной армии (ССА), действующих в Хомсе.

На востоке провинции Хомс «Исламское государство» пытается сдержать продвижение Сирийской арабской армии (САА), поддерживаемой ВКС РФ. По данным военного источника в Twitter (@fy41ra2) нападению со стороны радикальных исламистов подверглись позиции армии САР в районе Аль-Масху и на горе Аль-Абд. При поддержке российской авиации армия Башара Асада отбила атаки террористов ИГИЛ1.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвижение на востоке провинции Хама. По данным военного Twitter-канала (@watanisy) армия САР освободила от террористов «Исламского государства»1 населенный пункт Баргусия. Ранее сообщалось, что эффективная работа ВКС РФ обеспечила практически полную зачистку от радикалов ИГ территорий внутри «Акербатского котла». Под контроль правительственных сил Сирии перешли населенные пункты Ан Нашми, Абу Хубейлат и Аль-Хардана.

Ирак

Солдаты иракской армии совместно с бойцами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» освободили город Хавиджа от террористов «Исламского государства», передает военный Telegram-канал (@teamsmediawar_1). Информационное агентство Iraqi News отмечает, что сообщение об установлении на территории населенного пункта контроля правительственных сил Ирака было обнародовано через несколько часов после поступления информации о том, что иракская армия и ее союзники находятся на расстоянии 1 километра от города и готовятся к наступлению на его центральную часть. Ранее сообщалось, что в процессе подготовки к штурму Хавиджи бойцы отрядов ополчения зачистили от ИГ близлежащие населенные пункты. В первые сутки освободительной операции было уничтожено 200 террористов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)