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Экономика
Ford Motor сократит модельный ряд ради жесткой экономии
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    Ford Motor сократит модельный ряд ради жесткой экономии

    19:00  4 Октября 2017
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    Ford Motor сократит модельный ряд ради жесткой экономии

    Вашингтон, 4 октября. Американская компания Ford Motor намерена сократить модельный ряд и принять ряд других мер по экономии бюджета. Об этом в среду заявил генеральный директор автогиганта Джим Хакетт.

    По его словам, это позволит компании сократить расходы на 14 млрд долларов. В частности, 10 млрд долларов Ford сэкономит на материальных издержках, еще 4 млрд — на инженерных работах.

    Ford Motor сократит модельный ряд ради жесткой экономии

    Кроме того, Ford намерен сместить акцент с производства седанов и двигателей на производство грузовиков, электрокаров и гибридных автомобилей.

    Автор: Геннадий Плющев
    #ford #сокращение #расходы #модели
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