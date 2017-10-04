Ford Motor сократит модельный ряд ради жесткой экономии

В Избранное

Вашингтон, 4 октября. Американская компания Ford Motor намерена сократить модельный ряд и принять ряд других мер по экономии бюджета. Об этом в среду заявил генеральный директор автогиганта Джим Хакетт.

По его словам, это позволит компании сократить расходы на 14 млрд долларов. В частности, 10 млрд долларов Ford сэкономит на материальных издержках, еще 4 млрд — на инженерных работах.

Кроме того, Ford намерен сместить акцент с производства седанов и двигателей на производство грузовиков, электрокаров и гибридных автомобилей.