Московских активистов возмутили голые фото «слишком сексуального» депутата

В Избранное

Москва, 4 октября. Активисты Нагорного района Москвы обратили внимание на члена Совета депутатов Олега Сухова, обнаженные фото которого появились в Интернете.

На одном из снимков депутат позирует голым на кровати, усыпанной розами, на другом — держит в руке букет, будучи одетым в один лишь пиджак.

«Пока вы спали, у нас в Совете депутатов появился вот такой депутат. Вот с ним мы будем решать вопросы плохого капремонта, сгнивших труб в подвале Нахимовский 1 к 1, возврата двустороннего движения на Ялтинскую и Артековскую улицы, благоустройства детских и собачьих площадок и прочего всего интересного», — написали активисты в группе в Facebook.

Некоторые пользователи возмутились снимками, не соответствующими статусу народного избранника, другие посмеялись: «Усыпет район розами и отэпилирует жителей». Комментаторы также предположили, что личные снимки были сделаны для жены к 8 марта и попали в Сеть по ошибке. Нашлись и те, кто выступил в его защиту, заявив, что Сухов является настоящим профессионалом и ведет сложнейшие дела в области ЖКХ.

Сам депутат рассказал, что фото предназначались для личного пользования, однако из-за действий бывшего пиарщика попали в публичный доступ. Сухов рассказал, что за годы работы юристом видел много недостатков и решил стать депутатом, чтобы из устранить, сообщает телеканал 360.