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Лос-Анджелес, 4 октября. Популярный канадский и американский режиссер Джеймс Кэмерон на презентации фильма «Терминатор-6» процитировал высказывание президента России Владимира Путина об искусственном интеллекте.

На презентации шестой части «Терминатора» Кэмерона спросили, что он думает о распространении искусственного интеллекта. Однако режиссер предпочел использовать в ответе высказывание российского президента.

«Путин недавно сказал, что нация, которая доведет до идеального состояния искусственный интеллект, достигнет мирового господства. Поэтому у всех есть оправдание, чтобы превратить искусственный интеллект в оружие», — заявил автор фильма.

После этого он предложил всем самостоятельно сделать выводы. Однако режиссер не совсем верно использовал слова Путина.