Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Западные чиновники обвинили РФ во взломе смартфонов военных НАТО
Весь мир
Режиссер Джеймс Кэмерон процитировал Путина на презентации «Терминатора-6»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Режиссер Джеймс Кэмерон процитировал Путина на презентации «Терминатора-6»

    18:00  4 Октября 2017
    436

    Режиссер Джеймс Кэмерон процитировал Путина на презентации «Терминатора-6»

    Лос-Анджелес, 4 октября. Популярный канадский и американский режиссер Джеймс Кэмерон на презентации фильма «Терминатор-6» процитировал высказывание президента России Владимира Путина об искусственном интеллекте.

    На презентации шестой части «Терминатора» Кэмерона спросили, что он думает о распространении искусственного интеллекта. Однако режиссер предпочел использовать в ответе высказывание российского президента.

    «Путин недавно сказал, что нация, которая доведет до идеального состояния искусственный интеллект, достигнет мирового господства. Поэтому у всех есть оправдание, чтобы превратить искусственный интеллект в оружие», — заявил автор фильма.

    Режиссер Джеймс Кэмерон процитировал Путина на презентации «Терминатора-6»

    После этого он предложил всем самостоятельно сделать выводы. Однако режиссер не совсем верно использовал слова Путина.

    «Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества, — ранее отмечал глава России. — Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».

    Режиссер Джеймс Кэмерон процитировал Путина на презентации «Терминатора-6»

    Автор: Катерина Тимошенсквя
    #путин #кэмерон #терминатор #искусственный интеллект
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 82799

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107191

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29918

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44464

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25843
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        16:38   4 Октября 2017
        891
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        1414
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        629
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        1213