Режиссер Джеймс Кэмерон процитировал Путина на презентации «Терминатора-6»
Лос-Анджелес, 4 октября. Популярный канадский и американский режиссер Джеймс Кэмерон на презентации фильма «Терминатор-6» процитировал высказывание президента России Владимира Путина об искусственном интеллекте.
На презентации шестой части «Терминатора» Кэмерона спросили, что он думает о распространении искусственного интеллекта. Однако режиссер предпочел использовать в ответе высказывание российского президента.
«Путин недавно сказал, что нация, которая доведет до идеального состояния искусственный интеллект, достигнет мирового господства. Поэтому у всех есть оправдание, чтобы превратить искусственный интеллект в оружие», — заявил автор фильма.
После этого он предложил всем самостоятельно сделать выводы. Однако режиссер не совсем верно использовал слова Путина.
«Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества, — ранее отмечал глава России. — Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».