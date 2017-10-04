Ирак: президент Масум запретил парламенту страны увольнять губернатора Киркука

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Багдад, 4 октября. Глава Ирака отклонил решение парламента по отстранению от должности губернатора провинции Киркук за его поддержку референдума о независимости Курдистана.

В заявлении Управления по вопросам президентства указано, что глава Ирака курд Фуад Масум не стал подписывать парламентское решение об отстранении от должности губернатора провинции Киркук Наджмалдина Карима с пояснением, что для этого необходимо решение Верховного суда страны. Даже после положительного судейского решения президент может отклонить решение парламента.

Ранее сообщалось, что иракские депутаты решили уволить губернатора Киркука после того, как Карим поддержал проведение референдума о независимости Иракского Курдистана.