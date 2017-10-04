Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Западные чиновники обвинили РФ во взломе смартфонов военных НАТО
Весь мир
Ирак: президент Масум запретил парламенту страны увольнять губернатора Киркука
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак: президент Масум запретил парламенту страны увольнять губернатора Киркука

    17:54  4 Октября 2017
    30

    Ирак: президент Масум запретил парламенту страны увольнять губернатора Киркука

    Багдад, 4 октября. Глава Ирака отклонил решение парламента по отстранению от должности губернатора провинции Киркук за его поддержку референдума о независимости Курдистана.

    В заявлении Управления по вопросам президентства указано, что глава Ирака курд Фуад Масум не стал подписывать парламентское решение об отстранении от должности губернатора провинции Киркук Наджмалдина Карима с пояснением, что для этого необходимо решение Верховного суда страны. Даже после положительного судейского решения президент может отклонить решение парламента.

    Ранее сообщалось, что иракские депутаты решили уволить губернатора Киркука после того, как Карим поддержал проведение референдума о независимости Иракского Курдистана.

    Ирак: президент Масум запретил парламенту страны увольнять губернатора Киркука

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #фуад масум #киркук
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 82800

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107192

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29918

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44464

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25843
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        16:38   4 Октября 2017
        911
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        1421
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        636
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        1213