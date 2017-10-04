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Политика
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Политика
Путин отметил, что Мадуро удалось наладить контакты с оппонентами
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    Путин отметил, что Мадуро удалось наладить контакты с оппонентами

    17:51  4 Октября 2017
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    Путин отметил, что Мадуро удалось наладить контакты с оппонентами

    Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Венесуэлы Николасом Мадуро отметил успехи Каракаса в налаживании отношений с внешними политическими силами.

    «Мы видим, что Венесуэла переживает непростые времена. Такое впечатление складывается, что вам все-таки удалось наладить какой-то контакт с теми политическими силами, которые вам противостоят», — сказал Путин.

    Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы двусторонних отношений. Путин отметил, что в последнее время наблюдается небольшое сокращение объемов товарооборота между Россией и Венесуэлой, однако реализация совместных крупных проектов продолжается. В свою очередь Мадуро поблагодарил президента России за политическую и дипломатическую поддержку в тяжелые для Венесуэлы времена.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #москва #мадуро #венесуэла
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