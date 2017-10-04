Путин отметил, что Мадуро удалось наладить контакты с оппонентами

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Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Венесуэлы Николасом Мадуро отметил успехи Каракаса в налаживании отношений с внешними политическими силами.

«Мы видим, что Венесуэла переживает непростые времена. Такое впечатление складывается, что вам все-таки удалось наладить какой-то контакт с теми политическими силами, которые вам противостоят», — сказал Путин.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы двусторонних отношений. Путин отметил, что в последнее время наблюдается небольшое сокращение объемов товарооборота между Россией и Венесуэлой, однако реализация совместных крупных проектов продолжается. В свою очередь Мадуро поблагодарил президента России за политическую и дипломатическую поддержку в тяжелые для Венесуэлы времена.