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Политика
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Украина
Бразильский футболист сборной Украины оказался в центре скандала из-за симпатий к России
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    Бразильский футболист сборной Украины оказался в центре скандала из-за симпатий к России

    18:00  4 Октября 2017
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    Бразильский футболист сборной Украины оказался в центре скандала из-за симпатий к России

    Москва, 4 октября. Украинские ультрас обвинили бразильского нападающего Марлоса Ромеро Бонфима в поддержке России и потребовали лишить его украинского гражданства, несмотря на то, что это противоречит конституции страны.

    Скандал вокруг 29-летнего футболиста разгорелся накануне важного для украинской футбольной сборной матча. Поводом для него послужило фото, размещенное спортсменом в Instagram еще в марте 2014 года. На нем изображены колонны людей с российскими флагами. Марлос подписал снимок по-португальски: «Бог благословит этих людей».

    Позже фото было удалено. Вспомнили о нем только спустя три года, когда получившего гражданство Марлоса вызвали в расположение украинской сборной. Футбольные фанаты обвинили игрока в предательстве, а президента Петра Порошенко в том, что он предоставил гражданство «отъявленному донбасскому сепаратисту».

    Скандал разгорелся незадолго для важных сборной Украины матчей с Хорватией и Косово, которые пройдут 9 и 6 октября. Ультрас призвали фанатов игнорировать встречи.

    Однако некоторые болельщики вступились за бразильского игрока, заявив, что он не разобрался в происходящем, а в 2014 году сами украинцы не понимали, что происходит в стране.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #россия #украина #порошенко #марлос
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