«Украина выбирает войну»: в ДНР оценили законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса

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Донецк, 4 октября. Принятие Украиной законопроекта о реинтеграции Донбасса будет означать, что Киев выбирает войну, сказал полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин. Документ был вынесен на рассмотрение Рады президентом Петром Порошенко.

Профильные комитеты украинского парламента рассмотрят закон о реинтеграции Донбасса, анонсированный Петром Порошенко в июне, затем его представят депутатам для голосования.

По данным портала Рады, «проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» определен Порошенко как неотложный.

Законопроект предусматривает ведение военного положения и значительно расширяет полномочия ВСУ в Донбассе. Полномочный представитель ДНР на минских переговорах Денис Пушилин прокомментировал законодательную инициативу украинского президента, отметив, что Киев по-прежнему против мирного урегулирования конфликта.

«Принятие этого законопроекта означает лишь одно — Украина выбирает войну», — сказал донецкий дипломат.

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, Донбасс не признал новые власти легитимными, в апреле Киев инициировал военную операцию на востоке страны. Вопросом урегулирования украинского кризиса занимаются на площадках Минска и на уровне глав стран нормандской четверки.