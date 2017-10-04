Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Западные чиновники обвинили РФ во взломе смартфонов военных НАТО
Новороссия
«Украина выбирает войну»: в ДНР оценили законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Украина выбирает войну»: в ДНР оценили законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса

    18:15  4 Октября 2017
    60

    «Украина выбирает войну»: в ДНР оценили законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса

    Донецк, 4 октября. Принятие Украиной законопроекта о реинтеграции Донбасса будет означать, что Киев выбирает войну,  сказал полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин. Документ был вынесен на рассмотрение Рады президентом Петром Порошенко. 

    Профильные комитеты украинского парламента рассмотрят закон о реинтеграции Донбасса, анонсированный Петром Порошенко в июне, затем его представят депутатам для голосования. 

    По данным портала Рады, «проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» определен Порошенко как неотложный.

    Законопроект предусматривает ведение военного положения и значительно расширяет полномочия ВСУ в Донбассе. Полномочный представитель ДНР на минских переговорах Денис Пушилин прокомментировал законодательную инициативу украинского президента, отметив, что Киев по-прежнему против мирного урегулирования конфликта.

    «Принятие этого законопроекта означает лишь одно — Украина выбирает войну», — сказал донецкий дипломат.

    В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, Донбасс не признал новые власти легитимными, в апреле Киев инициировал военную операцию на востоке страны. Вопросом урегулирования украинского кризиса занимаются на площадках Минска и на уровне глав стран нормандской четверки. 

    «Украина выбирает войну»: в ДНР оценили законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса

    Автор: Ирина Селезнева
    #пушилин #днр #киев #донбасс #украина #лнр
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 82799

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107192

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29918

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44464

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25843
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        16:38   4 Октября 2017
        911
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        1421
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        636
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        1213