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Политика
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Политика
Правительство Каталонии: Власти Испании действуют как авторитарное государство
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    Правительство Каталонии: Власти Испании действуют как авторитарное государство

    17:53  4 Октября 2017
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    Правительство Каталонии: Власти Испании действуют как авторитарное государство

    Барселона, 4 октября. Испанские власти действуют как авторитарное государство. Так считает президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон.

    «Испанское правительство допускает задержание политических противников, оказывает влияние на СМИ, блокирует интернет-сайты. Вы слышите сейчас вертолет над нашим правительственным зданием? За нами наблюдают день и ночь. Что это еще, если не авторитарное государство?» — цитирует слова политика издание Bild.

    Пучдемона также разочаровала реакция Европейского союза на полицейский беспредел в регионе.

    Напомним, ранее король Испании Филипп VI раскритиковал действия Женералитета Каталонии.

    Автор: Алексей Громов
    #каталония #испания
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