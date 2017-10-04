Правительство Каталонии: Власти Испании действуют как авторитарное государство

Барселона, 4 октября. Испанские власти действуют как авторитарное государство. Так считает президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон.

«Испанское правительство допускает задержание политических противников, оказывает влияние на СМИ, блокирует интернет-сайты. Вы слышите сейчас вертолет над нашим правительственным зданием? За нами наблюдают день и ночь. Что это еще, если не авторитарное государство?» — цитирует слова политика издание Bild.