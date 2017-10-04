Глава Банка России: Люди не должны терять деньги при внедрении новых технологий

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Сочи, 4 октября. Потребители не должны терять деньги при внедрении новых технологий на финансовом рынке. Об этом заявила глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

«Риски при внедрении новых технологий есть всегда, в финансовой сфере мы их видим, прежде всего, это конечно защита прав потребителей, которые начинают пользоваться новыми услугами… Люди не должны терять деньги при внедрении новых технологий», — подчеркнула она.

Руководитель Банка России также указала на то, что новые технологии должны быть защищены.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сравнил спрос на криптовалюты с финансовой пирамидой.