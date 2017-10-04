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Политика
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Экономика
Глава Банка России: Люди не должны терять деньги при внедрении новых технологий
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    Глава Банка России: Люди не должны терять деньги при внедрении новых технологий

    18:11  4 Октября 2017
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    Глава Банка России: Люди не должны терять деньги при внедрении новых технологий

    Сочи, 4 октября. Потребители не должны терять деньги при внедрении новых технологий на финансовом рынке. Об этом заявила глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

    «Риски при внедрении новых технологий есть всегда, в финансовой сфере мы их видим, прежде всего, это конечно защита прав потребителей, которые начинают пользоваться новыми услугами… Люди не должны терять деньги при внедрении новых технологий», — подчеркнула она.

    Руководитель Банка России также указала на то, что новые технологии должны быть защищены.

    Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сравнил спрос на криптовалюты с финансовой пирамидой.

    Автор: Алексей Громов
    #цб
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