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Россия
Минтранс РФ может получить дополнительные функции по контролю за авиакомпаниями
Россия
Минтранс РФ может получить дополнительные функции по контролю за авиакомпаниями
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    Минтранс РФ может получить дополнительные функции по контролю за авиакомпаниями

    17:31  4 Октября 2017
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    Минтранс РФ может получить дополнительные функции по контролю за авиакомпаниями

    Москва, 4 октября. Министерство транспорта России должно получить дополнительные функции, чтобы контролировать авиакомпании. С таким предложением в среду выступил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

    «Минтрансу нужно придать дополнительные функции по отзыву или приостановке лицензии, профилактике различных полетных планов», — отметил он.

    Минтранс РФ может получить дополнительные функции по контролю за авиакомпаниями

    Сенатор также полагает, что правительство должно следить за состоянием авиакомпаний, анализируя их экономические показатели, передает РИА Новости.

    Напомним, что разговоры о дополнительном контроле за деятельностью перевозчиков начались после того, как «ВИМ-Авиа» остановила свою деятельность из-за нехватки средств. Правительству пришлось подключать сторонние российские и зарубежные авиакомпании, чтобы развести застрявших за границей туристов «ВИМ-Авиа».

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #минтранс #совфед #вим-авиа #авиакомпании #контроль #функции
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