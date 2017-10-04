Минтранс РФ может получить дополнительные функции по контролю за авиакомпаниями

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Москва, 4 октября. Министерство транспорта России должно получить дополнительные функции, чтобы контролировать авиакомпании. С таким предложением в среду выступил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

«Минтрансу нужно придать дополнительные функции по отзыву или приостановке лицензии, профилактике различных полетных планов», — отметил он.

Сенатор также полагает, что правительство должно следить за состоянием авиакомпаний, анализируя их экономические показатели, передает РИА Новости.

Напомним, что разговоры о дополнительном контроле за деятельностью перевозчиков начались после того, как «ВИМ-Авиа» остановила свою деятельность из-за нехватки средств. Правительству пришлось подключать сторонние российские и зарубежные авиакомпании, чтобы развести застрявших за границей туристов «ВИМ-Авиа».