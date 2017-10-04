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Политика
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Пушилин ответил на инициативу Порошенко о «реинтеграции Донбасса»
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    Пушилин ответил на инициативу Порошенко о «реинтеграции Донбасса»

    17:43  4 Октября 2017
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    Пушилин ответил на инициативу Порошенко о «реинтеграции Донбасса»

    Донецк, 4 октября. Законопроект президента Украины Петра Порошенко о так называемой реинтеграции Донбасса не только не учитывает минские соглашения,но и противоречит им, заявил уполномоченный представитель Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин.

    В ДНР выступили против нового законопроекта о Донбассе, который внес на рассмотрение в Верховную раду Порошенко.

    «Внесенный Петром Порошенко законопроект о возобновлении суверенитета Украины над территориями республик Донбасса не просто не учитывает пункты мирных договоренностей, а напрямую им противоречит», — констатировал Пушилин.

    Пушилин ответил на инициативу Порошенко о «реинтеграции Донбасса»

    Пулишин также отметил, что о согласовании положений такого документа с ДНР и ЛНР говорить не приходится.

    Ранее Порошенко определил статус «проекта закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно-оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» как неотложный, передает «Газета.ru».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #пушилин #днр #донбасс #порошенко #реинтеграция
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