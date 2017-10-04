ВКС РФ обезглавили боевиков в Сирии: к чему приведет гибель 12 полевых командиров «Джебхат ан-Нусры»

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Как сообщили в российском военном ведомстве со ссылкой на несколько независимых источники, лидер террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани находится в критическом состоянии. После точечных ударов ВКС РФ по командному пункту террористов главарь организации получил множественные тяжелые осколочные ранения и лишился руки.

Также в результате успешных действий российской авиации, в частности, самолетов Су-34 и Су-35, были уничтожены сразу 12 полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ), среди которых, в том числе, начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи.

Александр Перенджиев, ветеран военной службы, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал вчерашнюю операцию Воздушно-космических сил России крайне эффективной:

«Речь идет о том, что эффект достигается не только уничтожением каких бы то ни было террористов, а уничтожением именно тех, кто ими руководит. Одновременное уничтожение сразу нескольких полевых командиров свидетельствует о том, что разведка работает, при этом взаимодействие разведки и ВКС РФ согласовано, оперативно и профессионально».

Эксперт сравнил сирийский опыт с опытом борьбы с террористическими формированиями в Чеченской Республике:

«Были такие моменты, когда разведка говорила о том, что в каком-то месте есть скопление полевых командиров, но пока эти данные проходили через систему передачи информации, пока отдавалась команда, командиры боевиков уже меняли свое место дислокации. Нынешние же операции ВКС России говорит о том, что на сегодняшний день в Вооруженных Силах РФ в разы повысилась эффективность системы управления, повысилась система защиты разведывательной информации, ну, и, в целом, повысился профессионализм. Вчерашний боевой вылет ВКС РФ как раз наглядно это и показал».

Эксперт отметил важность ликвидированных в результате российских авиаударов целей:

«Уничтожать надо, в первую очередь, руководителей, главарей, полевых командиров боевиков, потому что многие террористы находятся в стане, пока есть те, кто за ними следит, под чьим «чутким руководством» они выполняют команды. Некоторые террористы, почувствовав отсутствие надзора, попытаются покинуть ряды организации».

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей также высоко оценил вчерашние действия российских ВКС:

«Вчерашний точечный удар российских Воздушно-космических сил по штабу «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) с уничтожением ряда командиров является очень серьезной потерей для организации и одновременно свидетельствует об эффективности деятельности наших военных».

Наш собеседник особо обратил внимание на то, что это не первая подобного рода операция ВКС РФ:

«Вчерашняя операция свидетельствует как о хорошей разведывательной работе, потому что командный пункт террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) был уничтожен точечным ударом, так и о высокой эффективности российского оружия».

Эксперт подчеркнул, что в отличие от российских военных международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, которые декларируют цель борьбы с террористическими организациями и, в частности, «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещено в РФ), фактически с террористами не борется:

«И более того, есть основания считать, что международная коалиция США поддерживает с боевиками неофициальные контакты и взаимодействует с ними. В отличие от них, Россия от начала своей военной операции в Сирии и до настоящего момента активно борется не только с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещено в РФ), но и с запрещенной группировкой «Джебхат ан-Нусра», постоянно нанося удары по их позициям. По сути, Россия является той эффективной силой, которая сдерживает и стремится уничтожить данные группировки».

Наш собеседник считает, что после этого удара потенциал террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в РФ) существенно ослаб:

«Это создает условия для того, чтобы окончательно уничтожить ее на территории Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.