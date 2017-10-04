Дамаск: сирийские хирурги впервые провели лапароскопическую операцию на сердце

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Дамаск, 4 октября. В университетской больнице Дамаска имени Аль-Асада впервые в Сирии была проведена лапароскопическая операция на сердце.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что операция, впервые проведенная столичными хирургами, длилась два часа. Главврач хирургического отделения больницы имени Аль-Асада Ахмад Хаддур рассказал, что врачи оперировали 43-летнюю пациентку.

Уже через сутки после операции она полностью восстановилась и была выписана домой. Отмечается, что лапароскопические операции не требуют прямого доступа к оперируемому органу, позволяя хирургу действовать через лапароскопы, и приносят минимальный вред здоровью пациента.