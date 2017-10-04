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Россия
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СМИ сообщили об освобождении последнего оплота ИГ на севере Ирака
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    СМИ сообщили об освобождении последнего оплота ИГ на севере Ирака

    17:27  4 Октября 2017
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    СМИ сообщили об освобождении последнего оплота ИГ на севере Ирака

    Багдад, 4 октября. Правительственные войска Ирака объявили о восстановлении полного контроля над городом Эль-Хувейджа, который считался последним оплотом боевиков так называемого «Исламского государства»1 в северной части страны. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News Arabia.

    Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Ирака уничтожили четырех смертников «Исламского государства» провинции в Анбар. Согласно предварительной информации, злоумышленники пытались пробраться в населенный пункт Хит.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #ирак
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