СМИ сообщили об освобождении последнего оплота ИГ на севере Ирака
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Багдад, 4 октября. Правительственные войска Ирака объявили о восстановлении полного контроля над городом Эль-Хувейджа, который считался последним оплотом боевиков так называемого «Исламского государства»1 в северной части страны. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News Arabia.
القوات العراقية تعلن استعادة الحويجة بشكل كامل#سكاي_أخبار— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) October 4, 2017
Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Ирака уничтожили четырех смертников «Исламского государства» провинции в Анбар. Согласно предварительной информации, злоумышленники пытались пробраться в населенный пункт Хит.
1 Организация запрещена на территории РФ.