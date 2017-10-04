Донбасс сегодня: ЛНР против Яроша, украинское ГУР шпионит за СБУ, фейковый «боевик» ДНР

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Донбасс, 4 октября. В результате обстрелов Донбасса разрушена инфраструктура и жилые дома. Тонкости взаимодействия украинских спецслужб. Полиция Донецкой области пиарится на фейковых задержаниях. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки киевские силовики выпустили до 100 мин различного калибра по территориям 19 населенных пунктов ДНР и ЛНР. Бойцы ВСУ и Национальной гвардии нарушили режим прекращения огня 38 раз. При обстрелах мирных городов и поселков применялись минометы калибром 120 и 82 мм, а также гранатометы различного типа, вооружения боевых машин и стрелковое оружие.

В результате обстрелов жилых кварталов прифронтовой Горловки разрушены два дома. Также со стороны ВСУ обстрелам подверглась насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода. Под огонь попала и аварийная бригада рабочих, которые восстанавливали подачу воды в село Верхнетроицкое и подконтрольную ВСУ Авдеевку. К счастью, никто из людей не пострадал. Поврежден автомобиль аварийной службы.

Нюансы межведомственного «сотрудничества»

На прошедшей накануне в Донецке на пресс-конференции задержанных украинских диверсантов, причастных к подрыву кортежа вице-премьера ДНР Александра Тимофеева, сами исполнители, среди прочего, рассказали об интересных деталях своей деятельности. На первый взгляд эти нюансы особо не так значительны, но сами по себе несут очень важную информацию, раскрывающую проблемы взаимодействия СБУ и разведглавка Минобороны Украины.

На одном из этапов подготовки акции по ликвидации чиновника, куратор диверсантов Хорнет, являющийся сотрудником Главного управления разведки (ГУР) МО Украины, при выдаче очередных инструкций исполнителям покушения приказал последним проследить за агентом СБУ, который должен был доставить взрывное устройство в условленное место.

Задание он мотивировал тем, что «недавно агентура СБУ «попалась», и необходимо было проверить агента, который привезет СВУ (самодельное взрывное устройство), организовав скрытое преследование до места жительства. Стоит отметить, что с указанной задачей диверсанты не справились, потеряв объект наблюдения через 15 минут слежки.

Профессиональная деградация украинских спецслужб

Другой нюанс заключается в том, что после проведения подготовки к подрыву кортежа диверсанты несколько часов не могли связаться со своим куратором из ГУР, чтобы сообщить о готовности акции и запросить пути отхода.

Хорнет вышел с ними на связь только после подрыва, но эвакуация организована не была. Кураторы из ГУР запросили помощь у СБУ. Та прислала диверсантам агента-таксиста. У последнего не оказалось денег для передачи исполнителям теракта для того, чтобы купить место в очереди на официальном КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда). В итоге драгоценное для диверсантов время было потрачено в очереди на выходе, что и позволило оперативникам МГБ ДНР осуществить задержание преступников «по горячим следам».

Описанные выше нюансы ярко иллюстрируют тенденции к профессиональной деградации украинских спецслужб, несогласованность действий и проливает свет на оперативные игры представителей различных ведомств, ведущиеся «в полях» на территории противника.

ЛНР готова к бою с «Правым сектором»1

Народная милиция ЛНР готова к любому развитию событий. В случае попытки наступления националистов «добровольческой армии», созданной на основе ДУК «Правый сектор» (организация запрещена в России), военнослужащие НМ ЛНР дадут достойный отпор карателям.

Данное заявление сделано военным командованием ЛНР в ответ на попытки лидера украинских националистов Дмитрия Яроша сформировать дополнительный батальон для выполнения боевых задач в Донбассе. Об этом Ярош заявил ранее, отметив, что при формировании нового подразделения ставка будет сделана на «дефицитные воинские специальности».

При этом в Луганске сомневаются в перспективности данных начинаний, поскольку киевское руководство взяло курс на «приведение в стойло» радикалов и «запихивание» их в ряды ВСУ по контракту.

Еще один «боевик»

Накануне украинские СМИ разнесли весть о задержании полицией Донецкой области очередного «боевика ДНР», воевавшего против «самой сильной» армии Европы осенью 2014 года. Особо ретивые СМИ написали, что задержан целый командир батальона ДНР.

При детальном изучении сайта-источника, а именно сайта Волновахского отдела полиции Донецкой области, становится ясно, что, во-первых, это никакой не командир батальона, а простой «командир взвода». Тут уж украинские СМИ слишком перестарались, приписав «боевику» лишние звезды.

Во-вторых, по уже известной тактике подачи информации о «подвигах боевика», становится понятно, что личность фейковая. Никаких идентификационных данных, по традиции, не представлено, лицо замылено. Для следствия никакого интереса «боевик» не представляет, к этому выводу приходим при детальном изучении материала. Сокрытие личности и отсутствие реальных данных задержанного говорит лишь о том, что это очередной пиар-ход полицейских, основанный на ложном событии.

Более того, в конфиденциальной беседе с корреспондентом ФАН источник из городского отдела полиции подконтрольного ВСУ Дзержинска сообщил, что в последнее время киевский главк МВД крайне недоволен показателями правоохранителей украинской части Донбасса по направлению выявления бывших «боевиков». Не имея возможности отлавливать реальных «боевиков», полиция прибегает к фейковым постановочным сюжетам с максимальной оглаской в СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.