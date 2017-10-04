Замглавы Шойгу сообщил об обновлении парка вертолетов ВКС РФ

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Ростов-на-Дону, 4 октября. Замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов сообщил, что ведомство готовит обновление парка вертолетов Ми-26 в период с 2018 по 2025 годы.

Представитель российского военного ведомства Юрий Борисов посетил 4 сентября предприятие «Роствертол».

«У нас есть планы по обновлению парка Ми-26, мы их обсуждали с директором завода, и в государственной программе вооружения эти мероприятия заложены», — отметил Борисов.

Российский вертолет Ми-26 является самым грузоподъемным в мире (способен поднимать до 20 тонн груза) воздушным средством, он используется для переброски десантников и военной техники крупных габаритов. Помимо транспортных целей вертолет успешно применяется в экстренных службах.