Подросток из Иваново зарезал сверстника из-за девушки

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Иваново, 4 октября. Житель Иваново задержан по подозрению в убийстве своего знакомого из-за девушки, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Инцидент произошел 2 октября. По версии следствия, две группы подростков встретились, чтобы выяснить отношения. В ходе разговора между ними завязалась драка. Подозреваемый нанес одному из парней удар ножом-бабочкой в область груди, а потом убежал. В итоге пострадавший скончался.

Есть версия, что конфликт произошел из-за девушки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, пишет «Свободная пресса».