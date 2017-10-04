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Россия
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Новости Сирии
Успехи ВКС РФ в Сирии идут вразрез с планами США — Конашенков
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    Успехи ВКС РФ в Сирии идут вразрез с планами США — Конашенков

    17:06  4 Октября 2017
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    Успехи ВКС РФ в Сирии идут вразрез с планами США — Конашенков

    Москва, 4 октября. Успехи Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) в Сирии идут вразрез с планами американского командования, заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Конашенков обратил внимание, что Вашингтон не включал в свои планы по Сирии успехи ВКС РФ в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ).

    Успехи ВКС РФ в Сирии идут вразрез с планами США — Конашенков

    «По всей видимости, успехи сирийской армии при поддержке российских ВКС, а также стремительное освобождение от ИГИЛ1 долины Евфрата идут в разрез с планами американских коллег», — констатировал представитель российского военного ведомства.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #сирия #иг #вкс рф #минобороны рф #конашенков
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