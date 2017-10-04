Трое боевиков ИГИЛ арестованы в Иране

В Избранное

Тегеран, 4 октября. Трое боевиков «Исламского государства»1 арестованы силами безопасности города Дарад.

По данным государственного телеканала Ирана, силам безопасности страны удалось выявить и арестовать троих боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в населенном пункте Дарад провинции Фарс. В ходе проведения спецоперации террористы не смогли оказать сопротивления силовикам.

Отмечается, что боевики занимались подготовкой серии террористических актов на юге Ирана. В данный момент с ними ведут дознавательную работу сотрудники сил безопасности страны, сообщает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.