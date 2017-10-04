Москва категорически против экстрадиции россиян в США — МИД РФ

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Москва, 4 октября. Заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что Москва против экстрадиции россиян в США. Таким образом дипломат прокомментировал решения суда Испании и Греции выдать граждан РФ в США.

«Мы категорически против экстрадиции наших граждан в иностранные государства, в данном случае в США», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Мешков подчеркнул, что судебная система США не соответствует нормам европейского права.

Напомним, что совет судей в греческом городе Салоники постановил удовлетворить запрос США об экстрадиции россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании 4 млрд долларов через криптовалюту.

Защита Винника уже подала апелляцию. Россия также направила запрос о выдаче Винника в Грецию.