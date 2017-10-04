Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Минтранс РФ может получить дополнительные функции по контролю за авиакомпаниями
Политика
Москва категорически против экстрадиции россиян в США — МИД РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Москва категорически против экстрадиции россиян в США — МИД РФ

    16:59  4 Октября 2017
    140

    Москва категорически против экстрадиции россиян в США — МИД РФ

    Москва, 4 октября. Заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что Москва против экстрадиции россиян в США. Таким образом дипломат прокомментировал решения суда Испании и Греции выдать граждан РФ в США.

    «Мы категорически против экстрадиции наших граждан в иностранные государства, в данном случае в США», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

    Мешков подчеркнул, что судебная система США не соответствует нормам европейского права.

    Напомним, что совет судей в греческом городе Салоники постановил удовлетворить запрос США об экстрадиции россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании 4 млрд долларов через криптовалюту.

    Защита Винника уже подала апелляцию. Россия также направила запрос о выдаче Винника в Грецию.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #мешков #экстрадиция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 82564

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107182

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29913

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44455

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25818
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        1246
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        476
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        1174
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        774