Участники покушения на Эрдогана получили пожизненные сроки

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Анкара, 4 октября. 34 человека приговорены в Турции к пожизненному заключению по делу о подготовке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана в прошлом году.

Всего в деле о планировании покушения на турецкого лидера фигурируют 47 человек, сообщает турецкий телеканал NTV.

Напомним, в июле 2016 года, во время попытки государственного переворота в Турции, группа мятежников атаковала отель в Мармарисе, в котором отдыхал Эрдоган. Президент успел покинуть здание лишь за несколько минут до нападения.