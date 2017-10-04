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Участники покушения на Эрдогана получили пожизненные сроки
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    Участники покушения на Эрдогана получили пожизненные сроки

    17:07  4 Октября 2017
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    Участники покушения на Эрдогана получили пожизненные сроки

    Анкара, 4 октября. 34 человека приговорены в Турции к пожизненному заключению по делу о подготовке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана в прошлом году.  

    Всего в деле о планировании покушения на турецкого лидера фигурируют 47 человек, сообщает турецкий телеканал NTV. 

    Напомним, в июле 2016 года, во время попытки государственного переворота в Турции, группа мятежников атаковала отель в Мармарисе, в котором отдыхал Эрдоган. Президент успел покинуть здание лишь за несколько минут до нападения.

     

    Автор: Алексей Громов
    #турция #эрдоган #покушение #пожизненное
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